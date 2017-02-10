TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach, 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 11.30'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a planlı resmi bir ziyarette bulunmuştur” denildi.
Orgeneral Akar İngiliz mevkidaşıyla görüştü
10.02.2017 - 20:42 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach, Genelkurmay Başkanı Hulusi Orgeneral Akar’ı ziyaret etti.
Etiketler : orgeneral akar,
445963 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445963.aspx
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