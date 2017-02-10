TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach, 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 11.30'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a planlı resmi bir ziyarette bulunmuştur” denildi.