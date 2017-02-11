Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken 2 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.