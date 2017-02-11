Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken 2 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
Sivas'ta DEAŞ operasyonu, 17 kişi gözaltında
11.02.2017 - 12:25 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : sivas,deaş,operasyon,terör operasyonu,son dakika,
446125 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446125.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER