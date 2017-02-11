Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki bir gece kulübüne girerek yaptığı terör saldırısıyla 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan Abdulkadir Masharipov mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararının ardından Masharipov, yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinden çıkarıldı. Zırhlı bir araca bindirilen Masharipov, polis eskordu ile adliyeden çıkarıldı. Masharipov’un Silivri Cezaevine götürüleceği kaydedildi.