Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim ve emniyet  yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "mahrem  hizmetler" diye tabir edilen emniyet, MİT, adliye, asker, avukat ve öğretmen  yapılanmasında yer alan, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u  kullandıkları tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilenlere yönelik 18  ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 23 şüphelinin yakalanması  için çalışmalar sürdürülüyor.

 