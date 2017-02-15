Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Aydın ve İzmir'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda HDP Turgutlu İlçe Başkanı Sulhaddin Dağlı ve 6 kişi yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Manisa merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 7 gözaltı
15.02.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Aydın ve İzmir'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda HDP Turgutlu İlçe Başkanı Sulhaddin Dağlı ve 6 kişi yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi.
Etiketler : Manisa,
447219 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447219.aspx
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