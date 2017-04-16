Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve PKK/KCK üyesi olma suçundan aranan 3 kişi, oy kullanmak için gittikleri okullarda yakalandı. FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski öğretmenler A.A. ve T.D. ile terör örgütü PKK/KCK üyesi olma sucundan aranan F.G, anayasa değişikliği halk oylamasında oylarını kullanmak için gittikleri okullarda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TRABZON'DA DA GÖZALTI

Trabzon'un Arsin ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 67 yaşındaki Erdoğan Ö. oy kullanma işlemi sonrası gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için kentte halk oylaması yapılan birçok okulda önlem aldı. Örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle bir süre önce kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından Erdoğan Ö., Arsin ilçesi Atatürk İlkokulunda oy verme işleminin ardından okulda görevli polis ekiplerince gözaltına aldı.

ADANA'DA 4 PKK'LI YAKALANDI

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 kişi, oy kullanmak için gittikleri okulda gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan 4 şüphelinin anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Bahçelievler İlkokulu'nda oy kullanacağını belirledi.