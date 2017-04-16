Bayburt'ta sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bayburt rekor evet oy oranına imza attı. Bayburt'ta 81,78 Evet oyu çıktı. 'Hayır' oylarının en yüksek olduğu il ise Tunceli.
İşte referandumda rekor kıran il
16.04.2017 - 18:48 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye için tarihi referandum sonuçları açıklandı.
Bayburt'ta sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bayburt rekor evet oy oranına imza attı. Bayburt'ta 81,78 Evet oyu çıktı. 'Hayır' oylarının en yüksek olduğu il ise Tunceli.
Etiketler : evet rekoru,bayburt,
465281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465281.aspx
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