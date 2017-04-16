Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt'ta sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bayburt rekor evet oy oranına imza attı. Bayburt'ta 81,78 Evet oyu çıktı. 'Hayır' oylarının en yüksek olduğu il ise Tunceli.



