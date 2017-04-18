Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi önünde kurulan platformdan da vatandaşlara hitap ederken, önümüzdeki döneme ilişkin önemli ipuçları verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

- 25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir.

- Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Hükümet kurma kavgaları, pazarlıkları, koalisyonlar dönemi sona erdi. Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren ki Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçimler, artık karar milletin.

anlayışla karşılıyorum.

- Partisinin veya kurumunun tercihi ‘evet’ten yana olduğu halde, farklı oy kullanan vatandaşlarımız varsa onları da anlayışla karşılıyorum. Bu durum, bizim anayasa değişikliğinin içeriğini ve önemini yeterince izah edemediğimizi gösterir.

- Bazı Avrupa devletleri, Türkiye’deki muhalefet partilerinden daha hararetli şekilde bu reforma karşı çıktı. Kendileri gibi düşünmeyen Türk vatandaşlarının üzerine atlarını ve köpeklerini süren devletler var. Şu an aynı çevreler Türkiye’yi Avrupa Birliği üyelik görüşmelerini dondurmakla tehdit ediyor.

- Her şeyden önce bu onların vereceği bir karar değil. Ama bu bizim için çok da önemli değil. Yeter ki Avrupa Birliği bu kararını versin ve bize tebliğ etsin.

- 54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar bekletti. Otururuz konuşuruz, bir güven oylaması da onun için yaparız. İngiltere Brexit yaptı, kurucusu olduğu AB’den şu anda İngiltere çıkıyor, Norveç çıktı. Kararı verecek merci neresi? Millet. Gideriz milletimize, millet ne karar veriyor, biz de ona uyarız. Ya Türkiye’ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu iş öyle terör örgütlerini el altından silahla, parayla desteklemek suretiyle ülkemizin üzerine salmakla olmaz.

- AGİT diye bir örgüt var Avrupa’da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyor, ‘Türkiye’deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.’ Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz.



MAĞLUBİYETİ KUTLUYORLAR

- Bakıyorum ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Onlar da ‘Hayır’ı kutluyorlarmış. Galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Bunlar Gezici, tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava devam ediyor.

- Suriye’de terör örgütlerine verdikleri destekle ülkemize karşı husumetlerini açıkça ilan etmekten çekinmeyenler şunu bilsinler; Türkiye ne pahasına olursa olsun, sınırlarının yanı başında bir terör örgütüne veya bir terör oluşumuna asla izin vermeyecek. Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristlerle Türkiye’yi dize getirebileceklerini sananlar yanıldıklarını çok yakında görecek. Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur.



G.DOĞU’DA Devran değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa’daki konuşmasında da şunları vurguladı:

- Batı’da haçlı zihniyeti bize saldırdı, içeride uşakları saldırdı fakat yılmadık usanmadık milletçe dimdik durduk.

- Yaradılanı yaradandan ötürü sevdiğimize göre bazı yerlerdeki ayrılık niye? Şimdi ben Güneydoğu’ya, Doğu’ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019’u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı, Mart 2019’a ve Kasım 2019’a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek. Ama biz biliyoruz ki zafer anıtlarını ancak şehitler diker.

yıldırım da hitap etti

Başbakan Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce Külliye önünde toplanan vatandaşlara seslenirken şunları kaydetti: Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Onun işaret ettiği yönde yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Halk oylamasında milletin verdiği mesaj açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir.



ERDOĞAN TÜRBELERİ ZİYARET EDİP DUA OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anma törenine katılan Erdoğan, daha sonra Adnan Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan, Eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ile Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın

mezarlarına da gidip dua etti. Erdoğan, ardından Eyüp Sultan Türbesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Fatih Camii’ne giderek Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim’in türbelerini ziyaret etti. Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, restorasyonu tamamlanan türbede kaftanın üzerindeki örtüyü kaldırdılar.



TRUMP’TAN TEBRİK TELEFONU

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayıp referandumda elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.