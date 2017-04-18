Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük davasında karar çıktı.

ANNE BERAAT ETTİ

10 yaşındaki çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle sanık Ersin Kaşıkçı "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği öne sürülen anne Türkan Karakütük beraat etti.



- Olayın geçmişi

Kartal'da ilkokul öğrencisi Beratcan Karakütük'ün 9 Mart'ta okuldan çıktıktan sonra eve dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp müracaatında bulunmuş ve arama çalışması başlatılmıştı. Beratcan'ın cesedi, 23 Mart'ta Tuzla Tepeören'deki ormanlık alanda bulunmuştu. Beratcan'ın ölümüne ilişkin aranan servis şoförü Ersin Kaşıkçı, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda yakalanmış, servis şoförünün ifadeleri doğrultusunda, Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük de gözaltına alınmıştı.



Kaşıkçı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, anne Türkan Karakütük ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Hakimlik, Türkan Karakütük'ün Bakırköy Kadın Sığınma Evine yerleştirilmesine ve orayı terk etmemesine karar vererek, yurt dışına çıkışını da yasaklamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beratcan'ı öldürdüğü gerekçesiyle servis şoförü Ersin Kaşıkçı hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük hakkında da "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.