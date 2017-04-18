Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'den son dakika haberi geldi. Tunceli'de hakim ve polisleri taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter düştü. Helikopterde, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandumda görevli 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personelin bulunduğu açıklandı.

İşte enkazdan ilk fotoğraf

BAKAN SOYLU HELİKOPTERİN DÜŞÜŞ NEDENİNİ AÇIKLADI

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"İlçeler arası görevlerin intikalini sağlamak ve komiser yardımcılığı sınavına giren kahramanlarımızı yerlerine intikal ettirmek ve hakimimizin intikalini sağlamak için toplam 12 kişilik helikopter Pülümür'den kalktı.

11.43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi. Bütün arama kurtarma timleriyle birlikte ulaşılmaya gayret gösterildi.

Uçağın en kazına saat 16.30 sıralarında ulaşıldı. Helikopterin yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımız şehit oldu. Ülkemizin başısağolsun.

Helikopterde dış etken söz konusu değil hava şartları sebebiyle düştüğü görülüyor."

VALİLİK: 10 DAKİKA SONRA SİNYAL KESİLDİ



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Sikorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu Helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir.





Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir."





Helikopterin düştüğü bölge



Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden içinde bulunan 12 kişiyle havalandıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopteri, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. 1'i hakim, 7'si polis, 1'i astsubay, 3'ü de mürettebat olmak üzere 12 kişinin içinde bulunduğu helikoptere ulaşmak için Sarıgül Köyü kırsalına Diyarbakır, Elazığ ve Erzurum'dan AFAD ekipleri sevk edildi. Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden de arama uçaklarının bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nca, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin sevk edildiği bildirildi.

TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA: 112'YE OLAY YERİNDEN DÜŞEN BİR ÇAĞRI YOK

Tunceli İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, Tunceli'de irtibat kesilen helikoptere ilişkin "Bölge itibarıyla 112 çağrısının komşu illerimize de düşmüş olma ihtimali var. Bingöl, Erzincan ve Erzurum ile müşterek değerlendirdik, 112 komuta merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok. Olay yerine dair hiçbir çağrı almadık." dedi.

Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesinin ardından 112 komuta merkezine herhangi bir çağrı gelmediğini belirtti.

Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özaydın, "Bölge itibarıyla 112 çağrısının komşu illerimize de düşmüş olma ihtimali var. Bingöl, Erzincan ve Erzurum ile müşterek değerlendirdik, 112 komuta merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok. Olay yerine dair hiçbir çağrı almadık." diye konuştu.

Özaydın, bölgeye sağlık ekiplerinin de sevk edildiğini dile getirerek "Biz olay duyulduktan 1 dakika sonra 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 7 tane cip ve ambulans ile 30'u aşkın personelimizle olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

YOLDA HEYELAN OLDU

Arama kurtarma ekipleri karadan helikoptere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Sarıgül Köyü'ne giden yolda yine yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Buraya da iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.

DÜŞEN HELİKOPTERDE BULUNAN İSİMLER BELLİ OLDU

Tunceli'de 12 personeli taşıyan ve radardan kaybolan helikopterde bulunanların isimleri belli oldu. Tunceli’de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter kalkıytan 10 dakika sonra radardan kayboldu. Helikopterde, Hakim Onur Alan, Polis memurları Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun olduğu öğrenildi.

HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGE TESPİT EDİLDİ

Pülümür ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen ve koordinatlarının belirlendiği belirtilen helikopteri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler tarafından da havadan devam edildiği ve bölgede kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği, radardan kaybolan helikopterle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir".

ERZİNCAN'DAN TUNCELİ'YE AFAD VE UMKE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Tunceli'de radardan kaybolan helikopter için Erzincan'dan AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Tunceli'de radardan kaybolan helikopter için 2 araç ile birlikte 11 kişilik AFAD ekibi, 5 adet ambulans ve 8 kişiden oluşan UMKE ekibi bölgeye hareket etti.

YOĞUN SİS VAR

Bölgede yoğun sisle birlikte görüşün kısıtlı olduğu öğrenildi. Uzmanlar, muhtemel düşük görüş şartları nedeniyle kazanın gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.

"YAĞIŞLI HAVADA ALÇAK İRTİFADA UÇUŞ OLDUKÇA ZORLUDUR"

Habertürk'e konuşan emekli hava pilotu Erdoğan Karakuş, "O bölgenin doğal şartları oldukça zorlu. Yağışlı ve sisli havalarda helikopterin alçak irtifada uçuşu oldukça zorlu. Helikopterin düşmesine bazen yıldırım, şimşek bile sebep olabilir. İncelenmeden bir şey söylemek zor. İncelenmesi lazım. Yani normal olarak her türlü işlemi yaptıklarını değerlendiriyorum. Bahar aylarında yıldırım şimşek düşmesi de söz konusu olabilir. Onları göz önüne almak lazım. Hava şartlarının kötü olduğu açıkça görülmektedir" dedi.

DİYARBAKIR'DAN CN235 KALDIRILDI

Hava Kuvvetleri, bölgede arama kurtarma çalışmaları için Diyarbakır'dan CN235 tipi uçağı yönlendirdi. Havadan İhbar Kontrol (HİK) olarak adlandırılan E-7T Barış Kartalı uçağı da Tuncelide helikopterden gelecek sinyali tespit etmek için uçuyor. Özel donanıma sahip bu uçaklar, çarpma ile devreye giren özel sinyali tespit edebiliyor. Bölgede ayrıca Malatyadan kalkan 2 Sikorsky S-70 arama kurtarma helikopteri de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.



CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği'nden düşen helikopterle ilgili bilgi aldı.

S-70LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Amerikan Sikorsky şirketinin imalatı S-70 Black Hawk tipi helikopterler, genel maksat amaçlı kullanılıyor. Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Tam yüklü 7 bin 375 kilogram ağırlıkla havalanabilen helikopter, 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor.

DÜŞEN HELİKOPTERDE BULUNAN İSİMLER BELLİ OLDU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait "Sikorsky S-70 Blackhawk" tipi helikopterin Tunceli'deki görev uçuşu sırasında düşmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, helikopterin düştüğü yönündeki haberlerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'yla konuya ilişkin telefon görüşmesi yaptı.