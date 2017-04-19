Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye dönüş takvimi konusunda hazırlıklar başlarken, genel başkanlık konusundaki sürecin nasıl işleyeceği de kulislerde konuşulmaya başlandı. Referandumun kesin sonuçlarının 10 gün içinde yayınlanmasının ardından Erdoğan’ın partiye dönüş hazırlıkları başlayacak.

AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın en geç nisan sonuna kadar partiye üye olacağını, genel başkanlık konusundaki kararını ise bu süreçten sonra vereceğini dile getiriyor. AK Parti kulislerinde, Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna ne zaman oturacağı konusunda iki görüş dillendiriliyor. Erdoğan’ın, ‘partisiyle bağı kurulduktan’ sonra zaman geçirmeden genel başkan olması gerektiğini savunanlar, en geç haziran ayı içinde olağanüstü kongrenin toplanarak genel başkanlık sürecinin tamamlanmasını dile getiriyor. Bu görüşte olanlar, “Erdoğan’ın partinin başına geçmesi için beklemesine gerek yok. Hukuki bağı bir an önce kurulmalı. Çift başlılık giderilmeli” değerlendirmesini yapıyor.

2018’İ BEKLEYEBİLİR

AK Parti’deki ikinci görüşe göre ise, Erdoğan kesin sonuçlardan hemen sonra partiye üye olacak, ancak genel başkanlık için acele etmeyecek.

AK Parti’nin bazı kurmayları, 2018 yılında yapılacak olağan kongreye kadar aynı sistemin devam edeceğini, il kongreleri başladığında Erdoğan’ın, geçmişte olduğu gibi önce İstanbul delegesi olabileceğini ve olağan kongrede de genel başkan adayı gösterileceğini düşünüyor. Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna oturmasından önce, ‘AK Parti üyesi’ sıfatıyla partinin bazı faaliyetlerine katılacağı belirtiliyor. AK Parti kurmaylarına göre, Erdoğan partiye üye olduktan sonra AK Parti Meclis grup toplantısına gelip konuşma yapabilir veya yine ‘üye’ sıfatıyla partinin herhangi bir etkinliğinde bulunabilir.