Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden 18’inin ölü, 1’inin ise yaralı ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve Atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 16 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı, 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 19 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.