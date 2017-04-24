Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak kırsalında Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleşen harekatı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği öğrenildi. Dünkü çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın ise 1 ay önce yaralandığı ortaya çıktı.

Şırnak kırsalında PKK'ya yönelik Bestler-Dereler bölgesinde perşembe günü hava harekatıyla başlatılan ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Hava Kuvvetleri ile ATAK helikopterinin ateş desteğiyle sürdürülen operasyonda öldürülen terörist sayısı 37 oldu. Operasyonda 1 teröristin de yaralıu olarak ele geçirildiği bildirildi. Gazete Habertürk'ten Melih Yiğit'in haberine göre; Şırnak'ın Uludere ilçesin Geymişule bölgesindeki operasyonda ise 3 PKK'lı öldürüldü.

BÖLGE TEMİZLENECEK

Bölücü terör örgütünün bahar üslenmesine ve yaz aylarında yapmayı planladığı sansasyonel eylemlere fırsat tanımamak için gerçekleştirilen harekatın, bizzat 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından yönetildiği öğrenildi. Operasyonun plan ve saha sürecinin Korgeneral Temel tarafından izlendiği bildirildi. Bölge tamamen teröristlerden temizleninceye kadar harekatın süreceği belirtildi.