Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik il merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.