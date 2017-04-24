Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik il merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı
24.04.2017 - 13:47 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Van,terörist,haberler,operasyon,
467448 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467448.aspx
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