Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reza Zarrab ve Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile birlikte hakim karşısına çıktı. Atilla’nın avukatı duruşmanın daha önce belirlenen 21 Ağustos’tan sonrasına ertelenmesini talep etti.