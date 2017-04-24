Reza Zarrab ve Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile birlikte hakim karşısına çıktı. Atilla’nın avukatı duruşmanın daha önce belirlenen 21 Ağustos’tan sonrasına ertelenmesini talep etti.
Reza Zarrab ve Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakim karşısında
24.04.2017 - 18:48 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reza Zarrab ve Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile birlikte hakim karşısına çıktı.
Etiketler : reza zarrab,hakan atilla,
467524 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467524.aspx
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