Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen  soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan Şen,  örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla Sakarya İl  Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen  Şen, adliyeye sevk edildi. Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.