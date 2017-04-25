Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali olduğuna yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir dava daha açıldı. 51 şüpheli hakkındaki 122 sayfalık iddianamede 1 numaralı şüpheli Fetullah Gülen. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün hazırladığı iddianamede 2 numaralı şüpheli kapatılan Zaman gazetesinin firari yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, 3 numaralı şüpheli ise FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz. FETÖ'nün medya tetikçileri Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan ve MİT TIR'larını durduran eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu da sanıklar arasında. 51 şüphelinin yer aldığı iddianamede, Dink cinayetinin FETÖ elebaşısı Gülen'in bilgi ve onayı dışında gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varıldı. Dink cinayetinin FETÖ'nün şiddet içerikli eylemlerinin ilki olduğu kaydedilirken bu cinayetin 15 Temmuz askeri darbe kalkışmasının önünü açmak, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının zeminini hazırlamak amacıyla planlandığı kaydedildi.



KATİLE REFAKAT ETTİLER



İddianamede, tetikçi Ogün Samast'ın cinayeti işlediği gün yanında İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki FETÖ'cü personelin bulunduğu, görevlilerin katile refakat ettiklerinin HTS analizleri ve olay yerine ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden anlaşıldığı anlatıldı. O dönem İstanbul Jandarma İstihbarat Bölücü Faaliyetler İstihbarat Tim Komutanı olan Muharrem Demirkale'nin olay yerinde bulunan Jandarma görevlilerini koordine ettiğine yer verildi.



BAYRAK VİDEOSU FETÖ'DEN



Soruşturma kapsamında tutuklanan Albay Muharrem Demirkale'nin Dink cinayetinden bir gün önce kaçak eski Savcı Zekeriya Öz ile 3 defa, ikinci telefon hattıyla 2 kez, cinayetten 1 gün sonra ise 1 kez telefonla görüştüğü tespit edildi. Demirkale'nin tutuklu FETÖ'cü Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile olan yakınlığına da vurgu yapıldı. Ayrıca cinayetten önce Dink'in işlettiği Beyaz Adam isimli kitap evi ve Bakırköy'deki konutuna da şüpheli jandarmaların gittikleri belirlendi. Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün'ün ise cinayetten kısa süre sonra yayımladığı 44 saniyelik görüntüyü FETÖ'den aldığı, Samsun'a giderek Jandarma ile irtibatlıymış gibi izlenim uyandırdığı böylece cinayeti ulusalcıların işlediği algısı oluşturmaya çalıştığı anlatıldı. Gün'ün aslında görüntüleri, Samsun'a gitmeden bir gün önce kaçak gazeteciler Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan ve Faruk Mercan'dan aldığı öğrenildi. Bu görüntü Samsun İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden İstihbarat Daire Başkanlığı'na yani Ali Fuat Yılmazer'e gönderilmişti. Dönemin Samsun İstihbarat Şube Müdürü Fikri Yalman, bu görüntüleri kendisinden Ali Fuat Yılmazer'in istediğini beyan etti. İddianamede, Hamza Celepoğlu'nun Dink'in öldürülmesi sürecinde rol oynayan, katil Ogün Samast'ı cinayet günü izleyip görüntüleyen Jandarmaların Genel Komutanlıktaki amiri konumunda bulunduğu kaydedildi. Celepoğlu'nun cinayet dönemine denk gelen günlerde İtalya'daki dil eğitimini yarıda kesip İstanbul'a gelmesine dikkat çekildi.



BYLOCK'ÇU ÇIKTILAR



İddianamede, bir diğer önemli ayrıntı ise katil Samast'ın cebinden çıkan Türk bayrağına ilişkin tespitler oldu. Savcı Kökçü'nün tespitine göre, Samast cinayeti ulusalcıların işlediği yönündeki kurgu çerçevesinde tetiği çektikten sonra Dink'in cansız bedeni başında Türk bayrağı açıp şov yapacaktı. Fakat olayın paniğiyle bunu gerçekleştiremedi. O Türk bayrağı, Samsun Tem Şube Müdürlüğü'nde FETÖ'cü polis ve jandarmalar tarafından eline tutuşturularak zorla açtırıldı. Şüphelilerden bir bölümü ByLock kullanıcısı çıktı.



İŞTE İSTENEN CEZALAR



Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama dosyası ile birleştirilmesi talep edilen iddianamede, Fetullah Gülen hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten adam öldürme" suçundan bir müebbet ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istendi. Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz, Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca, Hamza Celepoğlu, Metin Yıldız ve Muharrem Demirkale hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet ve "örgüte üye olma" suçundan 21'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ercan Gün hakkında, "Anayasayı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet, "örgüte üye olma" suçundan 13 yıla kadar hapis cezası istenirken, Ali Öz hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten adam öldürme" suçundan bir müebbet" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sabah