Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, kesin sonuçlara göre, 25 milyon 157 bin 463 seçmen "evet", 23 milyon 779 bin 141 seçmen "hayır" oyu kullandı. Bütün vatandaşların oy kullandıkları sandıklar dahil, tüm yurt içi ve yurt dışı sandık sonuçlarını ve tutanakları ıslak imzalı olarak kurulun internet sayfasından görebileceğini duyuran Güven, ayrıca vatandaşlara sandık sonuç tutanağının dayanağı olan sayım döküm cetvelini, ilçe ve il birleştirme tutanağını da görme imkanı sağlandığını bildirdi.

Sadi Güven, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarıyla ilgili kurula gelen birleştirme tutanaklarına göre kesin sonuçları okudu.

Buna göre, yurt içi halk oylamasında 55 milyon 319 bin 222 kayıtlı seçmenden 48 milyon 374 bin 576'sı oy kullandı. Oyların 47 milyon 528 bin 949'u geçerli, 845 bin 627’si geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı yüzde 87.45 olarak gerçekleşti.

Yurt dışında ise 2 milyon 972 bin 676 kayıtlı seçmenden 1 milyon 325 bin 682'si sandığa gitti. Oyların 1 milyon 309 bin 821’i geçerli, 15 bin 861’i geçersiz kabul edildi. Seçime katılma oranı yüzde 44.60 oldu.

Gümrük kapılarında, 98 bin 597 seçmen oy kullandı. Oyların 97 bin 834’ü geçerli, 763’ü geçersiz sayıldı. Katılım oranı yüzde 3.32 olarak gerçekleşti.

Yurt içinde, yurt dışında ve gümrük kapılarında toplam 58 milyon 291 bin 898 kayıtlı seçmenden 49 milyon 798 bin 855’i sandığa gitti. Oyların 48 milyon 936 bin 604’ü geçerli, 862 bin 251’i geçersiz kabul edildi. "Evet" oyu verenlerin sayısı 25 milyon 157 bin 463, "evet" yüzdesi 51,41, "hayır" oyu verenlerin sayısı 23 milyon 779 bin 141, "hayır" yüzdesi 48,59 oldu.

YSK Başkanı Güven, "16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu, geçerli oyların yarısından çoğunun, 25 milyon 157 bin 463 'evet' oyunun, yüzde 51,41 olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliklerinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu kurulumuzca ilan edilmiştir" dedi.

CHP’NİN İPTAL TALEBİNE RET GEREKÇESİ

YSK’dan CHP’nin iptal talebine verilen ret kararına ilişkin gerekçe de açıklandı. Açıklamada, “Henüz sandık sonuçları belirmeden ve tercihler üzerindeki olası etkisi bilinmeden alınan bu karar (mühürsüz oyların geçerli sayılması), eşitlik ve tarafsızlık ilkesine de uygun objektif bir karardır. Bu itibarla Kurul kararının seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Oy pusulası ve zarflarının sandık kurulunca mühürlenmemiş olması, tek başına dışarıdan sahte oy pusulası ve zarfın getirilmesine yol açabileceği anlamına gelmez. O yer sandık seçmen listesinde yer almayan bir kişinin dışarıdan oy pusulası getirerek oy kullanması mümkün bulunmamaktadır” denildi.