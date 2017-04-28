Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sayın Trump ile Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Sayın Trum'tan daha kararlı bir duruş sergileyeceğinin işaretlerini alıyoruz. Esed rejimi masum insanları katledilmesine sessiz kalınmayacağını görmüştür. Sayın Trump'la görüşmemizde ikili ilişkiler, bölgedeki sorunları ele alacağız. ABD'li dostlarımızdan beklentimiz Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri iyi anlamalarıdır. ABD'nin Suriye'de YPG ve PYD ile hareket etmesi ortaklık ruhunu zorluyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ele başının hala Pensilvanya'da terör faaliyetlerine devam etmesi milletimizi rahatsız ediyor. Terörist başının ABD'den 170 ülkeyi yönetiyor olması bizleri rahatsız ediyor. Bu cani örgütün bırakın ABD'yi dünyanın hiçbir yerinde hayat bulmaması gerekiyor. FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesi ABD'den temel beklentimizdir'' dedi.