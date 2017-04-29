Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı’nda darbeye iştirak eden 64 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, karargâhtan çıkan toplamda 16 adet tankın Genelkurmay ve civarından kritik noktalara, cadde ve kavşaklara gittiği, kendilerine karşı direnen vatandaş ile araçları ezdiği anlatıldı. İddianamede, tanklardan bir kısmının konvoy hâlinde gittiği, bir kısmının Kızılay’dan itibaren değişik sokak ve caddelerde kaybolduğu anlatıldı. 1 tankın ise yolunu şaşırıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gittiği ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi: Tankların, bütün barikat ve engelleri ezerek geçtiği ve diğer tankların onu takip ettiği, bazı tankların gidilecek yolu şaşırıp planlanan yere ulaşamadığı, Ankara’da kaybolduğu, darbeye karşı sokağa çıkanlara yol ve güzergâh sorduğu, ters yola girerek araçlara zarar verdikleri, bazı tankların polis ve sivil vatandaşlara saldırıp üzerlerine ateş açtığı anlaşılmıştır.

İddianamede, cuntacıların darbe girişiminden önce halkı ezdikleri tankları “şehir planlaması” haritası üzerinde yerleştirdikleri ortaya çıktı. Genelkurmay’a giden tankların idaresini sağlayan cuntacı 3. Bölük ve Tank Komutanı Yüzbaşı Ahmet Özkılıç’ın üzerinden çıkan haritada Ankara’yı 3 bölüme ayırdıkları kritik noktaları işaretleyerek nereye hangi askerî kuvvetin ne miktarda gönderileceği planı yer aldı. Haritada, üzerini işaretledikleri Genelkurmay, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuğulu Park, Başbakanlık Konutu, Atakule, TCDD Genel Müdürlüğü, Tandoğan, Kolej, Doğukent Caddesi, Sıhhıye, Kazım Karabekir, İsmet İnönü Bulvarı ve bazı kavşaklara 1’er, Kızılay, Atatürk Bulvarı’na 2’şer ve Ankara Emniyet’ine ise 4 tank gönderdikleri kaydedildi. Cuntacı Özkılıç’ın odasında ayrıca, Harita Genel Komutanlığı’ndan alınan bazı kritik noktaların hava fotoğrafları bulundu. İddianamede, tank taburunda görevli cuntacı Nuri Büyükyazıcı’nın aracında yapılan aramada ise bin 400 adet plastik kelepçe ele geçirildiği kaydedildi.

HAZIRLIKLARA 2 AY ÖNCE BAŞLADILAR

İddianamede, Ankara’daki 4. Kolordu ve ona bağlı 28. Mekanize Tugayında albay ve generallerden oluşan bir grubun, 2016 yılı başından itibaren sürekli yürüyüş yapma bahanesiyle bir araya gelerek darbe planı yaptıkları belirtildi. İddianamede, Fetullahçı general ve albayların aralarına aldıkları onlardan olmayan albay ve generallere, askeri bir darbe olması durumunda nasıl hareket edeceklerini kurnazca sorup bir istihbaratçı gibi bilgi toplayarak askerî darbenin askeri kanadının kimlerden oluşacağını belirledikleri, benzer şekilde çalışmanın bazı askerî birliklerde de yapıldığı” da aktarıldı. 28. Mekanize Tugayında darbe hazırlıklarının mayıs ayı sonlarında başladığı, araç ve silah bakımlarının yapıldığı belirtilen iddianamede, tugayın, Suriye sınırına sevk için çalışma yaptığı görüntüsü oluşturularak darbeye hazırlandığı vurgulandı. Darbe girişiminden bir gün önce de tanklara akaryakıt yüklemesi de yapıldığı belirlendi.