Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak araştırmacı, sosyolog ve akademisyenlerin katıldığı çalıştayla halk oylaması İstanbul’da masaya yatırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya Prof. Dr. Fuat Keyman ve Doç. Dr. Erdinç Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Hotar, ‘’Milletimiz, 16 Nisan’da ülkemizin birlik ve beraberliği için, güçlü bir Türkiye için Evet dedi, gücünü milletten alan AK Parti 7 bölge de de oy alabilen bir partidir” dedi. Evet veren de hayır veren de birlik beraberlik içinde yaşadığının altını çizen Hotar “Sokaklara çıkma yönünde çağrı yapanlar, ülkenin çıkarlarını değil kendi çıkarlarını düşünmektedir” dedi.

Haber Merkezi ANKARA