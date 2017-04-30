Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliği sonrasında AK Parti’ye dönüşü konusunda detaylar netleşiyor. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında yarın parti genel merkezinde MYK saat 10.30’da, MKYK ise 13.30’da toplanacak. Toplantılarda, olağanüstü kongre süreciyle ilgili hazırlıkların görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiye üyeliğiyle ilgili kararın alınması bekleniyor. Toplantılarda 21 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kongrenin takvimi belirlenecek.



ROZETİ KİM TAKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan için sade bir tören organize eden AK Parti, 2 Mayıs günü grup toplantısını çok amaçlı salonda yapacak. Toplantıya, bakanlar, milletvekillerinin yanı sıra illerden teşkilat mensupları katılacak. Kulislerde dönüş için sade bir tören hazırlığı konuşuluyor. Buna göre, söz konusu törende Erdoğan’ın üyelik kaydını yaptıktan sonra bir selamlama konuşması yapması bekleniyor. Yine programda AK Parti’nin kuruluş yılı başta olmak üzere yapılan icraatların video gösterimi yapılması bekleniyor. AK Parti kurmaylarına göre programda Erdoğan’a rozet takma merasimi olması halinde rozeti Başbakan Binali Yıldırım tarafından takılmasının daha uygun olacağı belirtiliyor.



ODASINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan için partinin 8’nci katta her hangi bir tadilatın olmadığını belirtiyor. Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında AK Parti’den ayrılan Erdoğan böylece 33 ay sonra kurucusu olduğu partiye dönmüş olacak.