Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Sincar ile Karaçok Dağları’na yaptığı hava harekatlarının ardından çılgına dönen PKK’nın Suriye uzantısı YPG, 3 gündür sınır karakollarımıza ardı ardına saldırıya geçti. Ancak TSK’nın top atışlarıyla karşılığını ağır bir şekilde aldı, 18 YPG’li öldü. Türkiye’nin taciz ateşlerine karşılık vermesi üzerine YPG’nin siyasi kolu PYD’nin lideri Salih Müslim, ‘ABD bizi korusun yoksa Rakka operasyonundan çekiliriz’ diye tehditte bulundu.

YPG’YE ZIRHLI KALKAN

Türkiye’nin NATO müttefiki Washington’dan bu tehdide Ankara’yı çok rahatsız edecek bir hamle geldi. YPG’nin Türk sınırına ateş açtığı Derbesiye bölgesine zırhlılarını sevk etti ve PKK’lılara zırhlı kalkan oldu.

Amerikan AP ajansının haberine göre 200 Amerikan Deniz Piyadesi askeri bölgeye konuşlandırıldı ve YPG’lilerle birlikte sınırda nöbet tutmaya başladı. AP’ye bilgi veren Amerikalı albay John Dorrian, ‘O bölgeye asker sevkiyatı devam ediyor’ dedi.

Reuters’a konuşan YPG’li Sharvan Kobani ise, ‘Sınır bölgesinde bundan böyle Amerikan askerleri devriye gezecek’ açıklaması yaptı.

KIZILTEPE’YE 300 METRE



Teröristlerin ve Amerikan askerlerinin ortaklaşa devriye gezip nöbet tuttuğu Derbesiye, Mardin’in Kızıltepe ilçesinin karşısında ve sınırımıza sadece 300 metre uzaklıkta.