Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği nedeniyle güvenlik kuvvetleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü dün gece geç saatlerde meydana çıkan yolları trafiğe kapattı. Bugün sabah saatlerinde ise bölgedeki güvenlik önlemleri arttırıldı. Miting alanının etrafı polis barikatları ile kapatıldı. Alana çıkan ara sokaklara da barikatlar ve zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Miting için 4 ayrı arama noktası oluşturuldu. Vatandaşlar arama noktalarında üst araması yapılarak geçirilirken, ellerinde dövizlerle gelenlerin dövizleri kontrol edildi. Çanta ile içeri girmek isteyenlerin çantaları arandıktan sonra içeri alındı. Saat 13.00’te başlaması planlanan etkinliğin konuşmaların yapılmasının ardından sendikalara bağlı müzik gruplarının sahne alması ile sona ermesi bekleniyor.