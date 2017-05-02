Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş’ta görev yapan ve 15 Temmuz öncesi emekli olan Albay Coşkun Doğan, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Doğan’ın örgütün haberleşme sistemi olan ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu iddia edildi. Operasyonlar kapsamında Kahramanmaraş’ta 6 polis memuru ile 6 özel güvenlik personeli olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.