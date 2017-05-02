FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş’ta görev yapan ve 15 Temmuz öncesi emekli olan Albay Coşkun Doğan, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Doğan’ın örgütün haberleşme sistemi olan ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu iddia edildi. Operasyonlar kapsamında Kahramanmaraş’ta 6 polis memuru ile 6 özel güvenlik personeli olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Eski il jandarma komutanı FETÖ’den gözaltında
02.05.2017 - 11:17 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Coşkun Doğan gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,Fetullahçı Terör Örgütü,emekli Albay,Coşkun Doğan,
469655 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469655.aspx
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