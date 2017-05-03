Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen meslekten ihraç olan 3 infaz koruma memuru, 3 ögretmen ve 2 kişi Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğün'e götürüldü.
Niğde'de FETÖ'den 8 gözaltı
03.05.2017 - 11:53 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Niğde,
469964 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469964.aspx
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