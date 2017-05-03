Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen meslekten ihraç olan 3 infaz koruma memuru, 3 ögretmen ve 2 kişi Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğün'e götürüldü.