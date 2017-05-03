Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK tarafından yapılan açıklamada; Türkiye’nin ve milletin birlik, bütünlük ve güvenliğine kasteden terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; PKK/PYD terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak kuzeyi Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu Karaçok Dağı bölgelerine, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar kapsamında 25 Nisan 2017 tarihinde bir hava harekatı icra edilmişti. Söz konusu hava harekatı icra edilmeden önce ilgili ülkelerin sivil ve asker temsilcileriyle daha önceden mutabık kalınan kurallar çerçevesinde irtibat kurularak gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, harekat bölgesinde bulunması muhtemel sivil halk ile diğer ülkelere mensup personelin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmış ve bu konuda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı gerek ülke sınırları içinde gerek sınır ötesinde terörle mücadele harekatı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir. Operasyonlara, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.