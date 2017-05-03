Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Cumhurbaşkanı'nın Rusya yolculuğunda kendisine eşlik eden gazetecilerden Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in paylaştığı bir fotoğraf ise dikkat çekti.

F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Hakan Çelik, Cumhurbaşkanlığı Tur Uçağı'na Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının eşlik ettiği anı fotoğrafladı ve "F-16 savaş uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan Tur Uçağı'na Türk hava sahasından çıkana dek eşlik etti. Allah devlete, millete zeval vermesin." notuyla paylaştı.