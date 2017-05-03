Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "MYK'da yapılan değerlendirmeler ışığında Mersin milletvekilimiz Fikri Sağlar'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılması için parti meclisinden talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. Ardından sözü alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl de tüzük gereği CHP'de olağan kurultayların iki yılda bir yapıldığını hatırlatarak, "MYK'da alınan kararla bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek." dedi.