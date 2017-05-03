Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Giresun Gazeteciler Derneğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz sürecinin ardından varlığını korumaya yönelik çaba içerisinde olduğunu belirtti.Giresun'da bu yönde başlatılan soruşturma olduğunu ve yeni evlerin ortaya çıkarıldığını ifade eden Kaya, "15 Temmuz sürecinden sonra da yeni kurulmuş, yeni oluşturulmuş evlerle ilgili tespitlerimiz, yakalamalar oldu. Denizli'den kalkıp buraya gelen bir bayanın burada yeni evler kurma çabasına şahit olduk. Müdahalede bulunduk. Eskiden oluşturulmuş 'ışık evleri' içerisindeki malzemelerin alınıp başka evlere nakledildiğini belirledik. Bunlar hakkında da işlem yaptık." diye konuştu.

Kaya, "15 Temmuz süreciyle beraber bu örgütsel yapı bitti" denilemeyeceğini kaydederek, "Emniyetimiz, jandarmamız ve savcılık olarak bizler bir mücadele veriyoruz fakat bu mücadelenin başarıya ulaşılabilir nitelikte olabilmesi için Diyanet'in de Milli Eğitim'in de Sağlık Bakanlığının da topyekun bir mücadele vermemiz lazım. 40 yıl nasıl yeni bir nesil yetiştirdiler adına 'altın nesil' dediler ve devletin kılcal damarlarına girdilerse bizim de ufku açık insanlar yetiştirip yeniden devlet yapılanmasını oluşturmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çaldağ Jandarma Karakoluna düzenlenen saldırıya ilişkin iddia

Terör örgütü mensuplarınca Giresun Merkez Çaldağ Jandarma Karakoluna 6 Mayıs 2016'da düzenlenen ve karakol komutanı Jandarma Başçavuş Zafer Çalışkan'ın şehit düştüğü saldırıya değinen Kaya, şöyle devam etti:

"Bu bir iddiadır. Ben iddiayı ortaya koyayım. Delilleriyle tespit ettiğimiz bir husus var. Yaklaşık bir ay oldu. Bir kamu davası açtım. Çaldağ Jandarma Karakoluna yapılan saldırı sırasında gerekli desteği, takviye kuvveti zamanında göndermediğinden, bu şekilde görevini ihmal ettiği bahisle eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Mustafa Doğru hakkında kamu davası açtık. Mustafa Doğru'yla ilgili halen FETÖ üyesi olduğuna dair de bir şüphe var. Bu yönüyle de soruşturma devam ediyor."

"Bu yapılanmaların birbirleriyle ilgileri var"

Kaya, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bir başkomiserin evinde yapılan aramada elde edilen verilerden PKK terör örgütünün propagandasına ilişkin görüntüler çıktığını ifade ederek, "Mesleki amaçla bunu evinize götürmezsiniz, zaten bu şahıs trafik polisi. Bizi bekleyen bu ilginç tespitler olacak. Haklarında işlem yapılan bir kısım şüpheliyle ilgili biz daha el koyduğumuz materyallerin incelemesini bitiremedik, hatta şunu söyleyeyim yüzde 10'unu bitirebildik. Şimdi bu incelemeler sırasında bu terör örgütlerinin birbirleriyle ilgili bağlantılarına ilişkin önemli deliller elde edeceğimizi düşünüyoruz ki dün mesela böyle bir delil elde ettik." dedi.

Başka bir somut örnek vereceğini dile getiren Kaya, "İlimizde PKK terör örgütüne ilişkin bir sığınak ele geçti, bir teröristi canlı yakaladık, yeri gösterdi. Burada da bu örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları çıktı. PKK terör örgütü mensubuna sorduk, hani bu örgüt kendini dini bir örgüt olarak tanıtıyor ya 'Sizin bu adamın kitaplarıyla ne işiniz var?' Dedi ki 'biz her şeyi okuruz.' Dedim ki 'İyi de orada İncil yok, Zebur yok, Kur'an-ı Kerim yok.' Yani bu yapılanmaların birbirleriyle ilgileri var." diye konuştu.