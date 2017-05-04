Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün TUSKON yapılanmasına yönelik Fetullah Gülen ve 85 iş adamı hakkında hazırlanan iddianamenin şüphelilerinden işadamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın avukatının itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON yöneticileri ve üye şirketlere yönelik 86 kişi hakkında iddiame hazırlanmıştı.

Kavurmacı'nın avukatlarının, iddianame hazırlanmadan önce müvekkillerinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulundukları ve müvekkillerinin tahliyesini istedikleri öğrenildi.

Talebi değerlendiren hakimliğin, tutuklu şüpheli Kavurmacı'nın sağlık sorunları gerekçeleriyle tahliyesine karar verdiği kaydedildi. İddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun tahliye kararına itiraz ettiği ve sulh ceza hakimliğinin itirazı reddettiği belirtildi.