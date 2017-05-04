Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yürütülen yoğun operasyonlar kapsamında, Bölücü Terör Örgütüne ait çok sayıda barınak ve sığınak tespit edilerek imha edilmiş olup; yapılan arazi arama ve tarama çalışmalarında araziye gizlenmiş vaziyette 3 adet uzun namlulu silah, şarjör, el telsizleri, el bombası, araziye döşenmiş ve patlamaya hazır 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 15 adet elektronik patlatma düzeneği, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat (600 kg) pil, akü, tüp, kablo ve 6 adet radyo frekans alıcısı ele geçirilmiştir" denildi. Valilik, güvenlik güçlerinin bölgede son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.
Kars'ta PKK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi
04.05.2017 - 16:06 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman ilçesi kırsalında 28 Nisan-03 Mayıs 2017 tarihleri arasında icra etikleri operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirdi.
Etiketler : kars,kağızman,pkk,mühimmat,
470347 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470347.aspx
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