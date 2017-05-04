Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yürütülen yoğun operasyonlar kapsamında, Bölücü Terör Örgütüne ait çok sayıda barınak ve sığınak tespit edilerek imha edilmiş olup; yapılan arazi arama ve tarama çalışmalarında araziye gizlenmiş vaziyette 3 adet uzun namlulu silah, şarjör, el telsizleri, el bombası, araziye döşenmiş ve patlamaya hazır 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 15 adet elektronik patlatma düzeneği, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat (600 kg) pil, akü, tüp, kablo ve 6 adet radyo frekans alıcısı ele geçirilmiştir" denildi. Valilik, güvenlik güçlerinin bölgede son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.