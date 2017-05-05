Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan çiftin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Emre Ü, tutuksuz eşi Meral Ü. ve avukatları katıldı.Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanık savunmalarına geçildi.Sanık Yunus Emre Ü, duruşmada etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi.

Yunus Emre Ü, terör örgütünün kripto mesajlaşma sistemi ByLock programının nasıl yüklediğini ve kullandığını anlatarak şöyle devam etti:

"Fevzi isimli şahıs bana bundan sonra ByLock programı ile mesajlaşılacağını söyledi. 'Cemaat olarak artık bu programı kullanacağız' dedi. Ben de bu programı yükledim.Programı kullanabilmek için muhatap ismin şifresi ile bir mesaj gönderilip karşılıklı olarak hesapların eşleştirilmesi gerekir. ByLock programını kurduğunda isimleri sen ekliyorsun. 2016'ya kadar ben bu programı kullandım. Ben suç işleme kastı ile bu yapıya üye olmadım. Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim ve bu yapıdan ayrılmadım. Örgütün insanlara yönelik saldırısı ve ihaneti karşısında pişmanlık duyuyorum.''Tutuksuz sanık Meral Ü. de Beypazarı'nda kız öğrenci yurdunda çalışırken ByLock programının telefonuna yüklendiğini dile getirdi.Mahkeme heyeti tutuklu sanık Yunus Emre Ü'yü adli kontrol şartıyla tahliye ederek duruşmayı erteledi.