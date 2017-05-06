Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

Afrin’de Rus askerlerinin PYD/PKK’lı militanlarla çektirdiği fotoğraflardan duyulan rahatsızlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a da PYD ile ittifakı yansıtan 21 özel fotoğrafı göstererek Türkiye’nin üzüntüsünü aktaracağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs ayı içerisinde yaptığı ve yapacağı tüm ziyaretlerin gündemi “güvenlik” perspektifi öncelikli olacak. Rusya ziyaretinde Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması için Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus askerlerinin yeni üs belirlemek üzere gittikleri Suriye’nin Türkiye sınır hattındaki Afrin ilçesinde PYD/PKK militanları ile çektirdikleri fotoğrafları Putin’in önüne koymuş ve rahatsızlığını dile getirmişti. Putin ise şaşırdığını dile getirerek konunun takipçi olacağını iletmişti.

16 Mayıs’ta Washington’da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başkan Obama döneminden bu yana Türkiye’nin ABD-PKK ilişkilerinin oluşturduğu tahribatı iletecek. ABD askerlerinin PKK/PYD militanları ile verdiği görüntülerin dost ve müttefik Türkiye’de üzüntü ile karşılandığını ilecek olan Erdoğan, ABD’nin Obama döneminden buyana PKK ile ilişkilerini bu düzeyde sürdürdüğü ilişkilerin bu şekli ile devam etmesinin kabul edilemez olduğunu iletecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin’e fotoğraflarla iletilen rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li askerlerin ve askerî danışmanların PYD / PKK militanları ile çektirdiği ve dikkat çekici 21 fotoğrafı ABD Başkanı Trump’a sunacağı ve bu fotoğrafların devlet ve halk nezdinde ciddi rahatsızlık oluşturduğu mesajını vereceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER, ABD KARŞITLIĞINI ARTIRIYOR

Görüşmelerde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarının ABD’de kabul görmesinin devlet nezdinde ve Türk toplumunda yol açtığı rahatsızlıkların yanı sıra ABD’nin zırhlı araçlarının Suriye’nin kuzeyinde PYD’li militanlara âdeta koruma kalkanı görüntüsü vermesinin oluşturduğu rahatsızlık dile getirilecek. Görüşmelerde bu görüntülerin Türk halkında ABD karşıtlığını her geçen gün arttırdığı vurgulanacak.