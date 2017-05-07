Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA - 15 Temmuz-30 Aralık tarihleri arasında içinde sözde asker, bürokrat ve diplomatların bulunduğu 7 bin 700 darbeciye ilk mülakatlarında oturum izinlerinin verildiği belirlendi. MİT’in FETÖ mensuplarının kendi aralarında kullandığı iletişim ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 215 bin örgüt mensubu hakkında yargı mekanizması harekete geçerken, Alman diplomatik kanallarından alınan bilgiye göre; Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesine (BAMF) aralarında diplomat, asker, hâkim ve diğer devlet organlarında çalışan toplam 450 sözde devlet memurun son 4 ay içinde sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi.



SAYI HER GÜN ARTIYOR

Alman diplomatik kaynaklar, Türkiye’de FETÖ mensuplarına yönelik operasyonların artması ile birlikte kendilerine sığınma talebinde bulunanlarında her geçen gün arttığını belirtiyorlar. Son 4 ayda mülakata alınan 450 kişinin devlet kademelerinde görev alanlardan oluştuğuna dikkat çeken diplomatik kaynaklar, alileri ve serbest iş kolunda çalışanlarla bu sayının hızla arttığını belirtiyorlar. FETÖ mensuplarının Almanya ve Avusturya’daki siyasi oturum izinlerini ve örgüt mensuplarının devlet kademlerinde davet edildikleri mülakatlara eş zamanlı olarak FETÖ’nün Almanya’daki özel hukuk bürosu tarafından takip edildiği belirtiliyor.