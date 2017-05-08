Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyonda Kanarya Mahallesi Mavikuş Sokak’ta bulunan birçok adrese özel harekat polisleriyle giren ekipler adreslerde arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda gözaltı hakkında bilgi verilmedi.