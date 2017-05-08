İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi göz altına alındı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Çanakkale’de 18 gözaltı
08.05.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de narkotik operasyonunda 18 kişi göz altına alındı.
Etiketler : Çanakkale,
471408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471408.aspx
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