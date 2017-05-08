İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi göz altına alındı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi. 