Eskişehir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Gümüşhane'de yakalandı. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda, Eskişehir'de örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan O.K'yi yakaladı.
Zanlı, soruşturmanın sürdüğü Eskişehir'e getirildi.