Eskişehir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Gümüşhane'de yakalandı. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda, Eskişehir'de örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan O.K'yi yakaladı.
Zanlı, soruşturmanın sürdüğü Eskişehir'e getirildi.
FETÖ/PDY firarisi yakalandı
08.05.2017 - 11:50 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Gümüşhane'de yakalanan firari zanlı, Eskişehir'e getirildi
Eskişehir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Gümüşhane'de yakalandı. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda, Eskişehir'de örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan O.K'yi yakaladı.
Etiketler : fetö,haberler,pdy,zanlı,firari,
471465 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471465.aspx
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