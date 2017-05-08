Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 17 zanlı yakalandı.Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Eskişehir ve Polatlı'da 14 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle Polatlı'da 11, Ankara'da 4 ve Eskişehir'de 2 olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.