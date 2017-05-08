Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 17 zanlı yakalandı.Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Eskişehir ve Polatlı'da 14 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle Polatlı'da 11, Ankara'da 4 ve Eskişehir'de 2 olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polatlı'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
08.05.2017 - 16:50 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla 17 zanlı yakalandı.
Etiketler : Polatlı,FETÖ,
471575 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471575.aspx
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