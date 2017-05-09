Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Anayasa değişiklikleri kapsamında Meclis’in HSK’ya seçeceği 7 üye ile ilgili Karma Komisyon aşamasının bu hafta tamamlanması bekleniyor. 7 üyelik için başvuru yapan 83 kişiye yönelik kripto FETÖ riskine karşı detaylı bir güvenlik soruşturması da yapılıyor.

Meclis Anayasa-Adalet Komisyonunca oluşturulan alt komisyon 7 üyelik için Meclis’e başvuran 83 aday adayının belgelerini tek tek inceleyerek, raporunu hazırladı. Alt komisyonun raporunun en geç bugün veya yarın karma komisyonda ele alınması bekleniyor. Karma komisyon, 7 üyeliğin 3 katı olan 21 aday için gizli oyla ayrı ayrı seçim yapacak. Adayların isimlerinin yazılı olduğu pusulalar zarfa konularak 21 aday belirlenecek. CHP’nin alt komisyon çalışmalarına katılmamasına rağmen, üst komisyon çalışmalarını engellemek için görüşmeleri uzatma taktiği izleyebileceği belirtiliyor. CHP’nin 83 adayı tek tek dinleme veya başvuru belgelerinin tek tek incelenmesi önerisi ile komisyonda yapılacak oylamayı geciktirebileceği ifade ediliyor. AK Parti ise, CHP’nin engelleme girişimlerine karşı, karma komisyonda bir an önce seçimin yapılması ve önümüzdeki hafta da Genel Kurul’da yapılacak seçimle üyelerin belirlenmesini hedefliyor.



‘KRİPTO FETÖ’ SORUŞTURMASI

Bu arada, adaylarla ilgili ‘Özel bir güvenlik soruşturması’ da yapılıyor. Özellikle avukat kökenli ve öğretim üyesi olan adaylarla ilgili detaylı inceleme yapılıyor. AK Parti kurmayları, “Yargıtay ve Danıştay’ın bildirdiği isimlerle ilgili bir problem yok. Sonuçta, onlarla ilgili gereken inceleme yapılmış ki Danıştay ve Yargıtay’da görev yapıyorlar. Öğretim üyeleri ve avukatlarla ilgili bir inceleme söz konusu. Şüpheli pek bir şey yok. Ama aralarında kronik adaylar var. Yani bugüne kadar hangi kurulda bir seçim olmuşsa ona başvurmuşlar. Bunlara tek tek bakılıyor” değerlendirmesini yaptı.



İLK TURDA 367 OY ŞARTI

Referandumda kabul edilen yeni anayasaya göre, 52 üyeli Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda ilk tur seçiminde en az 35, ikinci ve üçüncü turda en az 32 milletvekilinin oyuyla seçim yapılabiliyor. Üçüncü turda da sonuç alınamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilecek. Karma komisyondan çıkacak 21 üye için önümüzdeki hafta da Meclis Genel Kurulunda seçim yapılacak. Genel Kurul’da birinci turda 367, ikinci ve üçüncü turda 330 oy şartı aranacak. AK Parti (316) ve MHP’nin (36) sandalye sayısı ilk turda gerekli olan 367 sayısına ulaşamadığı için, 7 üyenin ikinci turda gerekli olan 330 oyla seçilmesi bekleniyor. Seçilecek 7 üyeden 2’sinin MHP kontenjanından olacağı da belirtiliyor.