Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti. Evinin garajının önünde yerde baygın halde komşusu tarafından bulunan ve uzun süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti. Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilmişti.

''BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ''

Sanatçı, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. İbrahim Erkal'ın yapımcısı Polat Yağcı'nın bildirdiğine göre; İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler olduğunu söylemişti.

Ancak Erkal'ın hayati fonksiyonlarında düzelme görülmediğini aktaran Sağlam, şunları aktarmıştı:

"Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal destek tedavisine devam ediliyor."

Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

Ajanslardan düşen son bilgilere göre, ünlü sanatçı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ACI HABER FACEBOOK SAYFASINDAN DUYURULDU

Acı haber, İbrahim Erkal'ın aile üyeleri tarafından yönetilen resmi Facebook sayfasından duyuruldu. Yapılan açıklamada "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal, tüm çabalara rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Dualarımız birlikte olsun, dileğimiz tek olsun, mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerine yer verildi.

HASTANEDEN "ÖLMEDİ" AÇIKLAMASI

CNN TÜRK'ün sorularını yanıtlayan doktorlar ise Erkal'ın stabil durumun devam ettiğini söylediler.

DHA: BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

DHA'nın haberinde ise beyin kanaması nedeniyle tedavi gören sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirtildi.