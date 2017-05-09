Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA (Tevgere Jinen Azad-Özgür Kadın Hareketi) yapılanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, "Operasyonda gözaltına alınan DBP İl Genel Meclisi Başkan Vekili, HDP Muş Merkez İlçe Eş Başkanı, HDP Varto İlçe Eş Başkanı ve 2 TJA üyesi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. DBP Varto İlçe Eş Başkanı ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.