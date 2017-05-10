Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında polis ve eşlerinin de bulunduğu 12 şüphelinin örgütün gizli iletişim ağı “ByLock”u kullandığını belirlendi. KOM ekipleri, bugün Elazığ merkezli, Ankara, Adana, Aksaray, Balıkesir, Çankırı ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda örgütlü bağlantılı olduğu iddia edilen açıkta bulunan ve ihraç edilen polislerle birlikte, eşleri ve yakınları gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.