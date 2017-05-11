Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, gazetemize yaptığı açıklamada, Fransa’daki seçim sonuçlarını Türkiye-AB ilişkileri açısından değerlendirdi. Avrupa ülkelerindeki seçim kampanyalarının büyük bölümünün “Türkiye aleyhtarlığı” üzerine kurulu olduğunu belirten Gülpınar bunun son örneğinin Fransa’da yaşandığını hatırlattı. Gülpınar, Fransa’da Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, Türkiye’ye bakış konusunda fazla bir şey değişmeyeceğini, net tutumunun belli olması için Fransa’daki parlamento seçimlerinin beklenmesi gerektiğini kaydetti. Yücel Kayaoğlu ANKARA