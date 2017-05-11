Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında önceki gece yapılan AK Parti MYK toplantısında, referandum sonuçları, kongre hazırlıkları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin idam cezasının geri getirilmesi konusundaki açıklamaları ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın Kavurmacı’nın tahliyesi değerlendirildi. Bazı MYK üyeleri, Bahçeli’nin, “İdam cezasının getirilmesi hususunda MHP bütün gücüyle vardır ve buradadır; bu bahsin kapanmasını acilen beklemektedir. Vatan hainlerine cezaysa ceza, idamsa idam” sözlerini hatırlattı. Sanıkların aleyhine olan ceza düzenlemelerinin geçmişe yürütülemeyeceğine ilişkin evrensel hukuk kuralı bulunduğunu ifade eden MYK üyeleri, “Halk bu cezayı 15 Temmuz darbecileri için istiyor. Halkın talebi önemli ama bugün idamı getirseniz, ne 15 Temmuz faillerini kapsayacak ne de Öcalan’ı. Sonuçta evrensel hukuk kuralı var. Geçmişe yürümeyecek. Tüm bunları dikkate alarak bir değerlendirme yapmalıyız” görüşünü dile getirdi. Başbakan Yıldırım’ın da bu konuda bir adım atılıp atılmayacağı konusunda, Bahçeli’nin de açıklamalarını dikkate alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değerlendireceğini kaydetti. MYK toplantısında, 16 Nisan referandum sonuçları da değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, kamuoyu şirketlerince referandum sonrası yapılan anketler, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarından gelen raporların ışığında değerlendirmeler yapıldı.

MYK toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tahliye edilmesi de gündeme geldi. MYK üyelerinin yanı sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da bu tahliyeye sert tepki gösterdiği belirtilirken, Başbakan Binali Yıldırım’ın bu konuda bir açıklama yapmasının doğru olacağı belirtildi. Yıldırım’ın da bu tür tahliye işlemlerinin hem FETÖ ile mücadeleye zarar verdiğini, hem de kamuoyunda farklı algıların oluşmasına sebep olduğu değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Kavurmacı’nın tahliye sürecine de dikkat çekilen toplantıda, tahliye işleminin ‘Nöbetçi hâkime’ denk getirilerek yapıldığı bilgisi verildi.