İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DKP/BÖG üyesi  kişilerin Suriye'de öldürülen "Mehmet" kod adlı Ulaş Bayraktaroğlu'nun sözde  intikamını almak amacıyla güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları  bilgisi üzerine çalışma başlattı. Konak ve Bayındır ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda,  hakkında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda,  Devrimci Parti İzmir İl Binasında da polis ekipleri  arama yaptı. Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele  geçirildi.  Parti binasının içinde ölen teröristlerin fotoğrafları konarak  etrafına yakılan mumlarla taziye köşesi oluşturulması dikkati çekti.  Gözaltına alınan zanlıların, katıldıkları eylemlerde, DKP/BÖG  içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterirken güvenlik güçlerince ölü ele  geçirilen teröristlerin fotoğraflarını taşıdıkları da tespit edildi.  Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
 