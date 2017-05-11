Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, canlı yayında terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı.

2 YILDA 10 BİN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

23 Temmuz 2015'ten bu yana öldürülen terörist sayısının 10 bin 100'ü geçtiğini açıklayan Bakan Işık, bunun terörle mücadele tarihinde inanılmaz bir rakam olduğunu kaydetti.

"Artık terör örgütü PKK'nın beli kırıldı" diyen Işık, bundan sonra terörle mücadelede çok daha etkin olacağını söyledi; örgütün kıpırdayamaz hale getirileceğini ifade etti.

"YA SİLAH BIRAKMA YA DA ÖLÜM"

Bakan ayrıca teröristler karşısındaki tek parolanın "Ya silah bırakma ya da ölüm" olduğunu anlattı.