Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6-7 Mayıs'ta Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvarkoviç'in planlanan Ankara ziyaretinin ertelenmesinden sonra, Rusya'da Mayıs tatilinin bitmesiyle haftaya temasların yoğunlaşacağı bildiriliyor.

Türkiye Rus tarafına taahhüt ettiği bir adımı daha atıp buğday ve ayçiçek yağı gibi ürünlerde uygulamaya başladığı gümrük vergisini yeniden sıfırladı. Böylece Rusya'dan "karşı adım" beklenmeye başlandı. Rusya'mın Türk TIR'larına bu yıl için 6 bin geçiş belgesi vererek uçak krizi öncesi rakama dönmesi "olumlu bir adım" olarak karşılandı. Ancak Soçi zirvesinde söz verildiği gibi "tüm yasakların" kaldırılması ve Türk vatandaşlarının çalışma izni ile inşaat şirketlerinin faaliyet yasağı sorununun da artık noktalanması bekleniyor.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya’dan buğday ithalatının hafta başında tekrar başladığını ve Rusya ile ticari ilişkiler önündeki engellerin “çok kısa sürede” tamamen kalkmış olacağını söyledi.



Sözcü'nin haberine göre Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi Forumu kapanış oturumunda konuşan Zeybekci, Rusya ile hizmetler ve yatırımları kapsayan bir serbest ticaret anlaşması için de görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, “Engellerin kaldırılması ile ilgili önemli bir süreç yaşıyoruz, bunlar çok kısa sürede tamamen kalkmış olacak. Diğer taraftan Rusya ile de hizmetler ve yatırımları kapsayan bir serbest ticaret anlaşmasının görüşmeleri de hızla devam ediyor” dedi.



Zeybekci toplantının ardından Reuters’ın Rusya’dan kesilen buğday ithalatının en zaman başlayacağı sorusuna “Rusya’dan buğday ithalatı Pazartesi günü başladı” cevabını verdi.



Rusya’nın ikinci büyük buğday, en büyük ise ayçiçek yağı ihraç pazarı olan Türkiye, Mart ayı ortasında yapılan düzenleme değişiklikleriyle bu ülkeden ithalatın maliyetini yükseltmiş ve Rusya’dan buğday ithalatı durma noktasına gelmişti.



Rusya’dan buğday ithalatının durmasına yol açan anlaşmazlık 3 Mayıs’ta yapılan Rusya-Türkiye zirvesinde çözülmüştü.



Zeybekci ayrıca Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin bugün devam edeceğini ve Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü mekanizmasında serbest ticaretin sağlanması için “son noktalara” geldiklerini ifade etti.



Bu arada Rus tahıl ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmasının ardından, buğday yüklü ilk Rus kargo gemisi yola çıktığı bildirildi. Rus Güney Gümrük Ofisi Basın MerkeziTürkiye’nin Rus tahıl ürünlerine yönelik vergi uygulamasını iptal etmesinden sonra 3 bin ton buğday taşıyan ilk geminin Rusya’nın Rostov-On-Don kentinden ayrıldığını duyurdu.



Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rusya ile kara yolu taşımacılığının yeniden başlayacağını belirterek, iki ülke arasındaki geçiş belgelerinin 16 Mayıs’tan sonra kullanıma açılacağını söyledi.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre Arslan, Rusya ile kara yolu taşımacılığının yeniden başlayacağını belirterek, iki ülke arasındaki geçiş belgelerinin 16 Mayıs’tan sonra kullanıma açılacağını söyledi. Bakan Arslan “İkili taşımalar için 8 bin, frigorifik (soğutma üniteli) taşıtlar için bin, üçüncü ülke taşımaları için bin 500 ve transit taşımalar için 6 bin olmak üzere 2012’de belirlenen kota sayıları yeniden kabul edildi. 2015’te yaşanan uçak kriziyle bozulan ilişkilerimiz sebebiyle kara yolu taşımacılığında yaşanan geçiş problemlerini artık geride bırakıyoruz” dedi.



Bu arada Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener “Rusya’ya yıllık 12 bin taşımamız vardı, uçak krizinden sonra 2016 yılında hiç taşıma yapılamadı. Geçen yıl Türk tırlarına yönelik uygulamalar sebebiyle taşımacılık Moldova, Belarus, Romanya ve Bulgaristan tırlarıyla gerçekleştirildi. Bu bizim kaybımızdı, artık bu kaybı gidererek eski günlere döneceğiz. Taşımacılık geçiş belgeleri ve izin prosedürü de, kriz öncesi döneme döndü, bu bizim için çok sevindirici. Bundan sonraki aşamada, iki ülke sürücülerine vizenin kalkmasını istiyoruz” diye konuştu.

