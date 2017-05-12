Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 293 kilogram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de dev operasyon
12.05.2017 - 13:53 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Çanakkale'de 293 kilo kokain ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 293 kilogram kokain ele geçirildi.
Etiketler : çanakkale operasyon,uyuşturucu,
472806 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472806.aspx
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