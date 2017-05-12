Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 293 kilogram kokain ele geçirildi. 
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 