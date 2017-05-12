Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 293 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.