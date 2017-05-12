Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesi ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) başvurdu.

HSK DEVREYE GİRDİ

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye olayına ilişkin HSK'nın devreye girdiğini söyledi.

"NÖBETÇİ HAKİM" İDDİASI İNCELENECEK

Canikli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuyla ilgili HSK'ya başvurduğunu, tahliye işleminin 'Nöbetçi hakime' denk getirilerek yapıldığı iddiasının inceleneceği bilgisini verdi